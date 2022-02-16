Лавров не исключил ввод санкций против лиц, связанных с Лондоном
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания любит играть роль провокатора в отношениях между Россией и Западом, сообщает РИА Новости.
По его словам, Лондон рассматривает дополнения к закону, дающему британским властям возможность вводить рестрикции в отношении «любых организаций, физических или юрлиц, связанных с российским государством».
Министр не исключил, что правительство РФ в ответ примет закон, предусматривающий санкции против британских компаний и граждан.
«Нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания... принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги и популярность на русофобской стезе», — подчеркнул Лавров.
Ранее парламент Великобритании расширил список оснований для ввода санкций в отношении российских граждан и компаний, которые якобы «дестабилизируют» ситуацию вокруг Украины, сообщает RT.
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