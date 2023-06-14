Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом

По мнению министра, украинская часть зерновой сделки давно превратилась в коммерческий проект. О продлении соглашения не может быть речи, если стамбульский пакет договоренностей не заработает, предупредил Лавров.

17 мая зерновую сделку продлили на 60 дней. Помимо прочего, соглашение предполагает доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки и подключение Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT.

Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может выйти из зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».

