Лавров назвал целью Запада расшатывание ситуации в РФ на выборный 2024 год

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад во главе с Вашингтоном в стремлении расшатать внутриполитическую ситуацию в РФ в контексте выборов президента, которые должны состояться в 2024 году. По словам главы МИД РФ, такая цель обозначена вполне откровенно.

С таким заявлением он выступил на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Как передает RT, Лавров также назвал укрепление многополярности магистральной тенденцией международных отношений современного мира.

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Очередные выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. В Кремле заявили, что подготовка к избирательному процессу уже идёт полных ходом.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», администрация президента РФ определилась с желаемыми целевыми показателями на выборы-2024. В целом власти хотят видеть результат главного кандидата не менее, чем в 75% при явке как минимум в 70%.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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