Лавров назвал целью Запада расшатывание ситуации в РФ на выборный 2024 год

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад во главе с Вашингтоном в стремлении расшатать внутриполитическую ситуацию в РФ в контексте выборов президента, которые должны состояться в 2024 году. По словам главы МИД РФ, такая цель обозначена вполне откровенно.

С таким заявлением он выступил на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Как передает RT, Лавров также назвал укрепление многополярности магистральной тенденцией международных отношений современного мира.