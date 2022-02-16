Лавров назвал готовность США обсудить безопасность в ЕС позитивным сигналом
Москва считает позитивным сигналом готовность США и Североатлантического альянса обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры для снижения военных рисков в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия на протяжении многих лет предлагала достичь подобных договоренностей.
«Будем готовы к такому диалогу, но ни в коем случае не в ущерб прояснению принципиальных вопросов нашей позиции», - приводит слова Лаврова РИА Новости.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что «тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести к вводу российских войск в Донбасс.
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