Лавров назвал готовность США обсудить безопасность в ЕС позитивным сигналом

Москва считает позитивным сигналом готовность США и Североатлантического альянса обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры для снижения военных рисков в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, Россия на протяжении многих лет предлагала достичь подобных договоренностей.

«Будем готовы к такому диалогу, но ни в коем случае не в ущерб прояснению принципиальных вопросов нашей позиции», - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что «тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести к вводу российских войск в Донбасс.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьСШАРоссия
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