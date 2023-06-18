Лавров: Москва разделяет принципиальные подходы Китая по урегулированию на Украине

По его словам, Москве близки идеи Китая об отсутствии двойных стандартов в мире, чтобы не было односторонних санкций и попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других.

Как стало известно ранее, Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

