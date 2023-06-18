Лавров: Москва разделяет принципиальные подходы Китая по урегулированию на Украине
Россия разделяет принципиальные подходы Пекина по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По его словам, Москве близки идеи Китая об отсутствии двойных стандартов в мире, чтобы не было односторонних санкций и попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других.
Как стало известно ранее, Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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