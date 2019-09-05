Лавров: Китай – не старший брат России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что не считает верным суждение о том, что при сближении Москвы и Пекина Китай превратился в «старшего брата» России.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва неоднократно декларировала, что выстраивает отношения со всеми государствами только на взаимовыгодных условиях. При этом министр подчеркнул, что в случае с Китаем отношения двух вышли на беспрецедентно стратегический уровень.

Лавров охарактеризовал этот союз как «отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия».

В июне этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения вышли на «беспрецедентный уровень», отмечает RT.

