Лавров: Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном
Брюссель злоупотребляет своими отношениями с Баку и Ереваном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Он отметил, что имеет в виду «продавливание» миссии на территории Армении, которая «вызывает много вопросов».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Баку 27 февраля. В столице Азербайджана у дипломата запланированы переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и главой внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым.
В ходе встречи стороны планируют обсудить отношения между странами, международные проблемы, а также ситуацию в Нагорном Карабахе.
Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном.
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