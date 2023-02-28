Лавров: Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном

Брюссель злоупотребляет своими отношениями с Баку и Ереваном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он отметил, что имеет в виду «продавливание» миссии на территории Армении, которая «вызывает много вопросов».