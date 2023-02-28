Лавров: Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном

Брюссель злоупотребляет своими отношениями с Баку и Ереваном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он отметил, что имеет в виду «продавливание» миссии на территории Армении, которая «вызывает много вопросов».

«Вашингтон вместо Москвы»: Пашинян выбирает сторону на переговорах с Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Баку 27 февраля. В столице Азербайджана у дипломата запланированы переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и главой внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи стороны планируют обсудить отношения между странами, международные проблемы, а также ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АзербайджанАрменияСергей Лавров
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