Лавров анонсировал спецзаседание СБ ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит специальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает ТАСС.
На правительственном часе в Госдуме он отметил, что российская сторона будет требовать от организации «найти какую-то форму расследования» подобных происшествий.
Комментируя заявление официального представителя генсека ООН об отсутствии у организации необходимых полномочий на проведение таких расследований Лавров указал, что Россия с такой позицией не согласна.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен спекулировать на тему инцидентов на «Северных потоках», но выскажется, как только появятся достоверные доказательства, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- «Тучи мракобесия!»: В Совфеде оценили гонения в Польше выпускников МГИМО
- Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами
- СБУ подозревает «Ростех» в попытке сокрытия активов на Украине
- В ЕС создадут орган по использованию замороженных российских активов в интересах Украины
- Командование ВСУ допустило тактическое отступление из Артемовска
- СМИ назвали имя нового главаря «Аль-Каиды»*
- В Госдуме назвали неэффективной идею создания накопительных счетов для детей в России
- У 15 депутатов выявили COVID-19 перед посланием Путина
- Курс евро превысил 80 рублей
- Пятиэтажку в Новосибирске признали аварийной после взрыва газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru