Лавров анонсировал спецзаседание СБ ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках»

На правительственном часе в Госдуме он отметил, что российская сторона будет требовать от организации «найти какую-то форму расследования» подобных происшествий.

Комментируя заявление официального представителя генсека ООН об отсутствии у организации необходимых полномочий на проведение таких расследований Лавров указал, что Россия с такой позицией не согласна.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен спекулировать на тему инцидентов на «Северных потоках», но выскажется, как только появятся достоверные доказательства, сообщает RT.