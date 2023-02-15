Лавров анонсировал спецзаседание СБ ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит специальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает ТАСС.

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На правительственном часе в Госдуме он отметил, что российская сторона будет требовать от организации «найти какую-то форму расследования» подобных происшествий.

Комментируя заявление официального представителя генсека ООН об отсутствии у организации необходимых полномочий на проведение таких расследований Лавров указал, что Россия с такой позицией не согласна.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен спекулировать на тему инцидентов на «Северных потоках», но выскажется, как только появятся достоверные доказательства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНСовбез ООНСергей ЛавровВзрывСеверный Поток-2
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