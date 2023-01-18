Лавров: Анкара с помощью Москвы намерена восстановить отношения с Дамаском

Анкара попросила содействия Москвы в нормализации отношений с Дамаском. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, Турция заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Сирией.