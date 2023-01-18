Лавров: Анкара с помощью Москвы намерена восстановить отношения с Дамаском
Анкара попросила содействия Москвы в нормализации отношений с Дамаском. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, передает ТАСС.
По его словам, Турция заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Сирией.
«С этой целью турецкая сторона попросила содействия России в этом», - отметил глава МИД РФ.
Лавров рассказал, что в настоящее время уже готовятся консультации представителей трёх стран.
Ранее СМИ назвали возможные сроки встречи глав МИД России, Турции и Сирии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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