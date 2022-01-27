Лавров 3 февраля посетит Китай с рабочим визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 февраля посетит Китай для встречи с главой МИД Ван И и обсуждения саммита лидеров стран, сообщил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает РИА Новости.

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться актуальные темы двусторонних отношений.

Российский президент посетит открытие зимней Олимпиады 4 февраля, а затем проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.