Лавров 3 февраля посетит Китай с рабочим визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 февраля посетит Китай для встречи с главой МИД Ван И и обсуждения саммита лидеров стран, сообщил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает РИА Новости.
Отмечается, что на встрече будут обсуждаться актуальные темы двусторонних отношений.
Российский президент посетит открытие зимней Олимпиады 4 февраля, а затем проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ближайшие две недели может посетить с рабочим визитом Россию. Главы внешнеполитических ведомств Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который в настоящее время возглавляет британский кабмин.
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