Латвийский и нидерландский филиалы «Дождя» признаны нежелательными в РФ
Деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь» (внесён в России в реестр иноагентов) признана нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт об организациях SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды), которые были созданы бывшим главредом телеканала Натальей Синдеевой (признана в России иноагентом).
Отмечается, что данные филиалы распространяют материалы экстремистских и террористических организаций, большое количество нарушающих российские законы видеоматериалов.
«Указанные организации дискредитируют органы государственной власти РФ, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции», - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее Минюст РФ добавил The Altai Project («Алтай проект») в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru