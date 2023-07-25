Латвийский и нидерландский филиалы «Дождя» признаны нежелательными в РФ

Деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь» (внесён в России в реестр иноагентов) признана нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт об организациях SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды), которые были созданы бывшим главредом телеканала Натальей Синдеевой (признана в России иноагентом).

Отмечается, что данные филиалы распространяют материалы экстремистских и террористических организаций, большое количество нарушающих российские законы видеоматериалов.

«Указанные организации дискредитируют органы государственной власти РФ, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции», - добавили в Генпрокуратуре.

Ранее Минюст РФ добавил The Altai Project («Алтай проект») в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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