Лаборатория по изучению идей лидера КНР Си Цзиньпина создана в РФ

Первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей лидера КНР Си Цзиньпина появилась в России. Она образована на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук, сообщает агентство Синьхуа.

Научная организация будет специализироваться на изучении современной идеологии Китайской Народной Республики, основанной на понятии социализма с местной спецификой в новую эпоху. По оценке руководителя ИКСА РАН Кирилла Бабаева, идеи нынешнего председателя Китая будут определять деятельность страны в длительной перспективе.

Российской лаборатории предстоит наладить контакты с китайскими научными центрами, организовать совместные конференции и круглые столы.

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Предполагается, что по результатам работы, в 2025 году на свет появится большая научная монография. Она представит россиянам, включая представителей власти, идеи председателя Си, их значение для российско-китайских отношений.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент России Владимир Путин 15 июня поздравил председателя КНР с 70-летним юбилеем. Российский лидер назвал китайского коллегу «дорогим другом».

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Фото: cpc.people.com.cn
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