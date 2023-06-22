Лаборатория по изучению идей лидера КНР Си Цзиньпина создана в РФ

Первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей лидера КНР Си Цзиньпина появилась в России. Она образована на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук, сообщает агентство Синьхуа.

Научная организация будет специализироваться на изучении современной идеологии Китайской Народной Республики, основанной на понятии социализма с местной спецификой в новую эпоху. По оценке руководителя ИКСА РАН Кирилла Бабаева, идеи нынешнего председателя Китая будут определять деятельность страны в длительной перспективе.

Российской лаборатории предстоит наладить контакты с китайскими научными центрами, организовать совместные конференции и круглые столы.