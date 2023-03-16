Кузнецов прибудет на Чукотку в ближайшие дни
Исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в ближайшие дни прибудет в регион, сообщает ТАСС.
По его словам, сначала нужно ознакомиться с ситуацией, после чего структурно определиться первыми шагами. Кузнецов отметил, что будет рад оказаться полезным региону.
Напомним, президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, занимавшего пост первого зампреда правительства Луганской республики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- США могут обнародовать записи с упавшим дроном
- Кузнецов прибудет на Чукотку в ближайшие дни
- США назвали слова посла Антонова по беспилотнику чепухой
- В США призвали американских наемников дезертировать из ВСУ
- Глава Крыма предложил несогласным со спецоперацией уехать из России
- Дерипаска заявил о риске кризиса в США для дружественных России стран
- «Зенит» уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России
- Шойгу предупредил Остина о рисках эскалации из-за полетов американских дронов
- Экс-командующий Черноморским флотом заявил о риске удара ВСУ при подъеме американского дрона
- СМИ: рядом с местом взрыва «Северного потока» находился разведывательный корабль ФРГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru