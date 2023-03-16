Кузнецов прибудет на Чукотку в ближайшие дни

Исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в ближайшие дни прибудет в регион, сообщает ТАСС.

По его словам, сначала нужно ознакомиться с ситуацией, после чего структурно определиться первыми шагами. Кузнецов отметил, что будет рад оказаться полезным региону.

Напомним, президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, занимавшего пост первого зампреда правительства Луганской республики.

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ФОТО: РИА Новости / Александра Хабарчук
ТЕГИ:ГубернаторЧукотка
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