Кулеба заявил о координации усилий с Блинкеном по «защите Украины»
14 февраля 202216:21
Киев скоординировал усилия с госсекретарем США Энтони Блинкеном для «защиты Украины». Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
По его словам, они также обсудили деятельность СММ ОБСЕ.
До этого Дмитрий Кулеба призвал Москву к дипломатическому взаимодействию.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украине не удастся просто так отказаться от своего желания по вступлению в НАТО.
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- Кулеба заявил о координации усилий с Блинкеном по «защите Украины»
14 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru