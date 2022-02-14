Кулеба заявил о координации усилий с Блинкеном по «защите Украины»

Киев скоординировал усилия с госсекретарем США Энтони Блинкеном для «защиты Украины». Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, они также обсудили деятельность СММ ОБСЕ.

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До этого Дмитрий Кулеба призвал Москву к дипломатическому взаимодействию.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украине не удастся просто так отказаться от своего желания по вступлению в НАТО.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ОБСЕЗащитаСШАУкраинаМИД
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