Кулеба заявил о координации усилий с Блинкеном по «защите Украины»

До этого Дмитрий Кулеба призвал Москву к дипломатическому взаимодействию.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украине не удастся просто так отказаться от своего желания по вступлению в НАТО.