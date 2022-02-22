Кулеба заявил, что дипотношения с Россией необходимо было разорвать еще в 2014

Кулеба подчеркнул, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможное прекращение дипотношений с Украиной по инициативе Киева обернется дополнительными трудностями для налаживания отношений.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внес проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.

