Кулеба заявил, что дипотношения с Россией необходимо было разорвать еще в 2014

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатичсекие отношения с Россией необходимо было разорвать еще в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кулеба подчеркнул, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможное прекращение дипотношений с Украиной по инициативе Киева обернется дополнительными трудностями для налаживания отношений.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внес проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:РоссияМИД Украины
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