Кулеба заявил, что дипотношения с Россией необходимо было разорвать еще в 2014
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатичсекие отношения с Россией необходимо было разорвать еще в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Кулеба подчеркнул, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможное прекращение дипотношений с Украиной по инициативе Киева обернется дополнительными трудностями для налаживания отношений.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внес проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.
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