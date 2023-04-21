Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба позвонил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, в разговоре он призвал решить вопрос по закупкам Евросоюзом снарядов для Украины. Об этом министр сообщил в Twitter.

Кулеба: Возможное членство Украины в ЕС не надо воспринимать как откуп

Он отметил, что необходимо как можно раньше завершить обсуждения по второму траншу по совместным закупкам на миллиард евро. По словам Кулебы, таким образом будет обеспечена «безопасность Европы».

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что страна поставит Киеву очередной пакет военной помощи. Отмечалось, что оценочная стоимость партии составляет 78 миллионов евро, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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