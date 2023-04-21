Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба позвонил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, в разговоре он призвал решить вопрос по закупкам Евросоюзом снарядов для Украины. Об этом министр сообщил в Twitter.
Он отметил, что необходимо как можно раньше завершить обсуждения по второму траншу по совместным закупкам на миллиард евро. По словам Кулебы, таким образом будет обеспечена «безопасность Европы».
Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что страна поставит Киеву очередной пакет военной помощи. Отмечалось, что оценочная стоимость партии составляет 78 миллионов евро, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- Вучич: ЕС критикует Сербию из-за невведения санкций против России
- Вайкуле не увидела необходимости в мемориалах солдатам ВОВ
- Глава Минфина Германии назвал Китай важнейшим торговым партнером
- Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины
- «Яндекс» выкупил долю Uber в совместном бизнесе
- Боррель: ЕС подготовил 16 тысяч украинских военнослужащих
- В Госдуме объяснили необходимость развития института нянь в России
- В России признали нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»
- Медведев призвал немцев готовиться к российскому параду в Берлине
- Новым главой британского Министерства юстиции стал Алекс Чок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru