Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 февраля назвал досадным решение Германии передать Украине пять тысяч касок.

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По его словам, Германия «может сделать больше». Также Кулеба отметил, что ФРГ «должна делать больше» не только из-за Украины, а еще из-за своей позиции в Европе и необходимости обеспечения безопасности в евроатлантическом пространстве.

Ранее член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Германию не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.

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ФОТО: pixabay.com
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