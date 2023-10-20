«Крысить, хрючить и единорожить»: Вице-премьер Белоусов описал российский бизнес

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов классифицировал бизнес с помощью сленга из 1990-х.

«Есть три вида бизнеса: крысить, хрючить и копытить», — сказал Белоусов на международном экспортном форуме «Сделано в России». Его высказывания приводит РБК. По словам политика, эту классификацию придумал в начале девяностых годов его знакомый.

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Белоусов пояснил, что хрючить — это когда «корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», крысить — это когда «налетели, съели и побежали на другую кучу», а копытить — это «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля» и долго стучит копытами.

При этом, касаясь так называемых стартапов-единорогов, Белоусов указал, что нет слова «единорожить». «История единорога — это даже не про то, как технологическая Золушка вышла замуж за принца. Это про то, как технологическая Золушка стала тещей короля», - разъяснил первый вице-премьер.

Политолог Евгений Минченко ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стоит за намеками на авторитарность России миллиардера Олега Дерипаски.

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Фото: kremlin.ru
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