«Крысить, хрючить и единорожить»: Вице-премьер Белоусов описал российский бизнес

Белоусов пояснил, что хрючить — это когда «корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», крысить — это когда «налетели, съели и побежали на другую кучу», а копытить — это «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля» и долго стучит копытами.

При этом, касаясь так называемых стартапов-единорогов, Белоусов указал, что нет слова «единорожить». «История единорога — это даже не про то, как технологическая Золушка вышла замуж за принца. Это про то, как технологическая Золушка стала тещей короля», - разъяснил первый вице-премьер.

Политолог Евгений Минченко ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стоит за намеками на авторитарность России миллиардера Олега Дерипаски.

