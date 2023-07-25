Кремль заявил о давлении Запада на страны Африки перед саммитом с РФ

Почти все государства Африканского континента в преддверии саммита в Санкт-Петербурге ощутили на себе «беспрецедентное давление» западных стран, в первую очередь, США и Франции. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что позиция Запада, которая заключается в недопущении права африканских стран самим выбирать партнеров, должна получить осуждение. По словам пресс-секретаря президента РФ, американские и французские посольства на местах «не дремлют до сих пор», как и другие западные дипломатические представительства в стремлении помешать проведению данного саммита.

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Как заявили ранее в российском министерстве иностранных дел, участники форума «Россия — Африка» в Северной столице примут ряд документов, в том числе план совместных действий. Кроме того, Москва предложит партнерам из Африки решение проблем с продовольствием после остановки действия зерновой сделки.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Турция не должна соглашаться на обходные маршруты по «зерновой сделке» через Болгарию и Румынию, который предложил Киев.

Второй саммит, а также экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» пройдет 27-28 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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