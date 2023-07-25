Кремль заявил о давлении Запада на страны Африки перед саммитом с РФ

Почти все государства Африканского континента в преддверии саммита в Санкт-Петербурге ощутили на себе «беспрецедентное давление» западных стран, в первую очередь, США и Франции. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что позиция Запада, которая заключается в недопущении права африканских стран самим выбирать партнеров, должна получить осуждение. По словам пресс-секретаря президента РФ, американские и французские посольства на местах «не дремлют до сих пор», как и другие западные дипломатические представительства в стремлении помешать проведению данного саммита.