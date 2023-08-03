Кремль: Россия слишком долго выполняла обязательства зерновой сделки

Москва слишком долго в одностороннем порядке выполняла обязательства по зерновой сделке, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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По его словам, при этом обязательства не выполнялись в сторону России. По этой причине, по словам пресс-секретаря президента РФ, сделка приостановлена.

Ранее Песков сообщил, что Российские власти готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены условия для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноДмитрий Песков

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