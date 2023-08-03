Кремль: Россия слишком долго выполняла обязательства зерновой сделки
3 августа 202300:27
Москва слишком долго в одностороннем порядке выполняла обязательства по зерновой сделке, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, при этом обязательства не выполнялись в сторону России. По этой причине, по словам пресс-секретаря президента РФ, сделка приостановлена.
Ранее Песков сообщил, что Российские власти готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены условия для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru