Кремль: Россия слишком долго выполняла обязательства зерновой сделки

По его словам, при этом обязательства не выполнялись в сторону России. По этой причине, по словам пресс-секретаря президента РФ, сделка приостановлена.

Ранее Песков сообщил, что Российские власти готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены условия для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

