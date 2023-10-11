Кремль промолчал о неизбрании России в СПЧ ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Россию не избрали в Совет по правам человека ООН на 2024-2026 годы.

Россию не избрали в Совет по правам человека ООН

«Нет, у нас нет комментариев», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Ранее РФ не смогла набрать необходимое количество голосов и пройти в СПЧ ООН, напоминает RT. За два места от группы восточноевропейских стран боролись Болгария, Албания и Россия. Болгария получила 160 голосов, Албания - 123, Россия — 83.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияООНДмитрий Песков

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