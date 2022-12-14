Кремль подтвердил встречу Путина с главами новых территорий до конца года

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями новых регионов должна состояться до конца текущего года. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он не назвал точную дату, пообещав сообщить о сроках дополнительно.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что такая встреча должна впервые состоятся 20 декабря. Издание ссылается на осведомлённые источники. Последний раз Путин общался очно с временно исполняющими обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября. В тот день в Кремле были подписаны договоры о принятии новых регионов в состав Российской Федерации.

До этого Владимир Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отметил, что для обеспечения безопасности, необходимо отодвинуть вооруженные силы Украины на расстояние, с которого поставленное западное оружие не достанет до территории республики.

