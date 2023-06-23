Кремль ответил Макрону на обвинение РФ в неоколониализме

Отношения России и Африки не направлены против третьих стран и не должны становиться поводом для озабоченности кого-либо. Такую позицию Кремля озвучил его официальный представитель Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы выступает дестабилизирующим фактором для Африки, и играет невыгодную роль для мирового сообщества. Такое высказывание лидер Пятой республики позволил себе в интервью радиостанции Franceinfo. Он также заявил, что Россия рискует стать единственной страной-колонизатором в нынешнем веке, имею в виду события на Украине.

Макрон: Россия играет невыгодную международному сообществу роль

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва развивает отношения с государствами африканского континента на основе взаимного уважения. Он охарактеризовал это взаимодействие как доброе и конструктивное.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в МИД РФ заявили о нежелательности присутствия Макрона на предстоящем саммите БРИКС, комментирую сообщения о желании президента Франции приехать в ЮАР на встречу лидеров объединения.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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