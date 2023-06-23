Кремль ответил Макрону на обвинение РФ в неоколониализме

Отношения России и Африки не направлены против третьих стран и не должны становиться поводом для озабоченности кого-либо. Такую позицию Кремля озвучил его официальный представитель Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы выступает дестабилизирующим фактором для Африки, и играет невыгодную роль для мирового сообщества. Такое высказывание лидер Пятой республики позволил себе в интервью радиостанции Franceinfo. Он также заявил, что Россия рискует стать единственной страной-колонизатором в нынешнем веке, имею в виду события на Украине.