Кремль опроверг сообщения о поставке вооружений из КНДР в РФ
Утверждения о старте поставок вооружения (боеприпасов) из Корейской Народно-Демократической Республики в Россию бездоказательны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие сообщения британской разведки.
По словам пресс-секретаря президента РФ, об том давно говорит не только британская. Но и американская разведка, при этом они не представляют каких-либо подтверждений на этот счёт.
Как напомнил Песков, в ходе контактов на высшем уровне между Москвой и Пхеньяном на космодроме «Восточный» было заявлено, что стороны намерены «развивать отношения во всех областях». Он подчеркнул, что никто не имеет право вмешиваться в данный вопрос, поскольку это «суверенное право» РФ.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее советника президента США по национальной безопасности Джона Кирби заявил, что Северная Корея передала России более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов в период с сентября по начало октября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru