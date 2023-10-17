Кремль опроверг сообщения о поставке вооружений из КНДР в РФ

Утверждения о старте поставок вооружения (боеприпасов) из Корейской Народно-Демократической Республики в Россию бездоказательны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие сообщения британской разведки.

По словам пресс-секретаря президента РФ, об том давно говорит не только британская. Но и американская разведка, при этом они не представляют каких-либо подтверждений на этот счёт.

Как напомнил Песков, в ходе контактов на высшем уровне между Москвой и Пхеньяном на космодроме «Восточный» было заявлено, что стороны намерены «развивать отношения во всех областях». Он подчеркнул, что никто не имеет право вмешиваться в данный вопрос, поскольку это «суверенное право» РФ.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее советника президента США по национальной безопасности Джона Кирби заявил, что Северная Корея передала России более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов в период с сентября по начало октября.

