Кремль опроверг данные ООН о списке «подлежащих уничтожению» украинцев
Сообщения о якобы составленном российской властью списке украинцев, которые подлежат уничтожению и отправке в лагеря в случае «вторжения» России на Украину являются фейком. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк», - прокомментировал Песков появление списка украинцев, которые должны быть уничтожены после якобы «вторжения» России.
Журналисты, задавшие вопрос Пескову, ссылаясь на письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором США заявила о готовящихся списках украинцев, которые подлежат уничтожению.
Ранее Украина вновь обратилась ко всем своим международным партнерам с просьбой пополнить резервы страны средствами обороны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Украины Алексей Резников.
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