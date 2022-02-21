Кремль опроверг данные ООН о списке «подлежащих уничтожению» украинцев

«Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк», - прокомментировал Песков появление списка украинцев, которые должны быть уничтожены после якобы «вторжения» России.

Журналисты, задавшие вопрос Пескову, ссылаясь на письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором США заявила о готовящихся списках украинцев, которые подлежат уничтожению.

Ранее Украина вновь обратилась ко всем своим международным партнерам с просьбой пополнить резервы страны средствами обороны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Украины Алексей Резников.