Кремль назвал причину объявления в розыск премьера Эстонии

Министерство внутренних дел России объявило в розыск высокопоставленных чиновников Эстонии и Литвы, так как они несут ответственность за принятие решений, которые означают фактическое надругательство над исторической памятью. Так прокомментировал ситуацию представитель Кремля Дмитрий Песков.

МВД РФ 13 февраля внесло в свою базу розыска, в частности, главу правительства Эстонии Каю Каллас, госсекретаря этой страны Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. По словам пресс-секретаря президента РФ, эти зарубежные чиновники также предпринимают враждебные действия по отношению к России.