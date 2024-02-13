Кремль назвал причину объявления в розыск премьера Эстонии

Министерство внутренних дел России объявило в розыск высокопоставленных чиновников Эстонии и Литвы, так как они несут ответственность за принятие решений, которые означают фактическое надругательство над исторической памятью. Так прокомментировал ситуацию представитель Кремля Дмитрий Песков.

МВД РФ 13 февраля внесло в свою базу розыска, в частности, главу правительства Эстонии Каю Каллас, госсекретаря этой страны Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. По словам пресс-секретаря президента РФ, эти зарубежные чиновники также предпринимают враждебные действия по отношению к России.

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В МВД не уточнили по какой статье Уголовного кодекса разыскиваются чиновники балтийских стран. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело возбуждено по факту повреждения и уничтожении памятников советским воинам.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело в отношении действующего главы другого государства впервые возбуждено в России.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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