Кремль назвал причину объявления в розыск премьера Эстонии
Министерство внутренних дел России объявило в розыск высокопоставленных чиновников Эстонии и Литвы, так как они несут ответственность за принятие решений, которые означают фактическое надругательство над исторической памятью. Так прокомментировал ситуацию представитель Кремля Дмитрий Песков.
МВД РФ 13 февраля внесло в свою базу розыска, в частности, главу правительства Эстонии Каю Каллас, госсекретаря этой страны Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. По словам пресс-секретаря президента РФ, эти зарубежные чиновники также предпринимают враждебные действия по отношению к России.
В МВД не уточнили по какой статье Уголовного кодекса разыскиваются чиновники балтийских стран. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело возбуждено по факту повреждения и уничтожении памятников советским воинам.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело в отношении действующего главы другого государства впервые возбуждено в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru