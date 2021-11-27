«Красный крест» призвал к гуманному отношению к мигрантам на белорусско-польской границе

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал к гуманному отношению к мигрантам на белорусско- польской границе и за увеличения помощи. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава оперативного управления МККК Доминик Стилхарт заявил агентству, что «Красный Крест» в любой ситуации следует принципу гуманности. По словам представителя «Красного Креста», опыт показывает, что мигранты являются очень уязвимыми как объекты политической манипуляции.

Стилхарт также отметил, что организация ведет переговоры с польским и белорусским правительствами по вопросу обеспечения гуманитарной помощью мигрантов.

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ТЕГИ:МигрантыКрасный Крест
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