«Красный крест» призвал к гуманному отношению к мигрантам на белорусско-польской границе
Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал к гуманному отношению к мигрантам на белорусско- польской границе и за увеличения помощи. Об этом сообщает ТАСС.
Глава оперативного управления МККК Доминик Стилхарт заявил агентству, что «Красный Крест» в любой ситуации следует принципу гуманности. По словам представителя «Красного Креста», опыт показывает, что мигранты являются очень уязвимыми как объекты политической манипуляции.
Стилхарт также отметил, что организация ведет переговоры с польским и белорусским правительствами по вопросу обеспечения гуманитарной помощью мигрантов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Moderna создаст вакцину против штамма «омикрон»
- В Петербурге вакцинацию прошли более 2,5 млн человек
- Байден заявил о намерении переговоров с Путиным и Зеленским
- Три человека погибли при обстреле школьного автобуса в Косово
- США ограничат въезд из восьми стран из-за нового штамма коронавируса
- Главред Sota.vision, правозащитник Еланчик признан Минюстом СМИ-иноагентом
- «Нормальный»: Карпин оценил жребий сборной РФ в стыках ЧМ-2022
- Мэр Прокопьевска уволен за вечеринку во время траура по погибшим в Кузбассе
- Минюст РФ включил «Нобелевский призыв» в СМИ-иноагенты
- Умер футболист и заслуженный тренер СССР Герман Зорин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru