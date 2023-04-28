КПРФ выдвинет кандидата на выборы президента России

Как отметил лидер коммунистов, КПРФ будет выдвигать своего кандидата на президентские выборы 2024 года. Говоря о возможности своего участия, Зюганов отметил, что выдвигать кандидатуру председателя партии «закономерно», однако в КПРФ есть целая плеяда «сильных людей».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующие выборы главы государства состоятся, подготовка к ним будет проведена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

