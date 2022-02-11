Козак: Киев предлагает назначить посредников для диалога с ЛНР и ДНР из ОБСЕ

Киев предлагает назначить посредников для диалога с ЛНР и ДНР, в частности, со стороны ОБСЕ. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров советников в нормандском формате.

Зеленский назвал неудовлетворительными все пункты Минских соглашений

По его словам, Украина также предлагает закрепить итоги переговоров через «нормандский формат», что абсолютно невозможно.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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Фото: kremlin.ru
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