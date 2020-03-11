Коронавирус отменил Московскую конференцию по международной безопасности
Министерство обороны Российской Федерации приняло решение отменить Конференцию по международной безопасности в Москве. Мероприятие переносится на 2021 год в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщили в ведомстве. До этого Конференция проводилось ежегодно.
IX Московская конференция по международной безопасности должна была пройти в третьей декаде апреля, ожидалось участие делегаций из 115 стран. Они должны были обсудить актуальные ключевые мировые проблемы.
Как отмечает «ФедералПресс», темы предыдущих лет касались взаимоотношений России и НАТО, а также ситуации в Сирии. Отдельные пленарные заседания традиционно посвящаются обмену мнениями по вопросам современных военных угроз.
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