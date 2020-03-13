Коронавирус не помешал Путину работать «на полную катушку»

Президент России Владимир Путин продолжает полноценно работать, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Близость Путина берегут от коронавируса

«Президент работает на полную катушку, как всегда», - сказал Песков, добавив, что для защиты Путина от сезонных и иных заболеваний делается все необходимое.

По состоянию на 13 марта в России зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусом, летальных исходов зарегистрировано не было. При этом все вновь выявленные зараженные недавно вернулись из-за границы.

Россия с пятницы, 13 марта, ввела временный запрет въезда на территорию страны граждан Италии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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