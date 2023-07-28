Кореевед назвал возможные темы послания Путина Ким Чен Ыну

Послание президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну могло касаться нескольких вопросов, в том числе ситуации в регионе и мире. Об этом заявил кореевед Константин Асмолов в беседе с NEWS.ru.

Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок и послание от Путина

Ранее Северную Корею посетила российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ким Чен Ын устроил торжественный прием в честь гостей, в ходе мероприятия Шойгу передал северокорейскому лидеру подарок и некое личное послание от Путина.

Асмолов предположил, что письмо российского президента содержало несколько тем.

«Первая — общая ситуация на Корейском полуострове. Вторая — общая обстановка в мире. Третья — это отношения непосредственно между двумя странами и что можно сделать в условиях нынешнего режима санкций», — заявил эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун допустил, что в послании мог содержаться призыв возобновить экономические связи между Россией и КНДР.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКНДРКим Чен ЫнВладимир Путин

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