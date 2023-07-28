Кореевед назвал возможные темы послания Путина Ким Чен Ыну

Ранее Северную Корею посетила российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ким Чен Ын устроил торжественный прием в честь гостей, в ходе мероприятия Шойгу передал северокорейскому лидеру подарок и некое личное послание от Путина.

Асмолов предположил, что письмо российского президента содержало несколько тем.

«Первая — общая ситуация на Корейском полуострове. Вторая — общая обстановка в мире. Третья — это отношения непосредственно между двумя странами и что можно сделать в условиях нынешнего режима санкций», — заявил эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун допустил, что в послании мог содержаться призыв возобновить экономические связи между Россией и КНДР.

