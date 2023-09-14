Константинов пригласил Илона Маска посетить Крым
Визита американского миллиардера Илона Маска ждут в Крыму, если предприниматель не замешан в преступлениях против России. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов, пишет RT.
Спикер назвал Маска уважаемым предпринимателем.
«Пусть приезжает в Крым. Мы с радостью встретим любого, кто придёт к нам с добрыми намерениями», — подчеркнул Константинов.
Ранее СМИ сообщили, что Маск якобы отключил спутниковую систему Starlink у побережья Крыма для срыва нападения украинских сил на военно-морской флот России в 2022 году. Однако предприниматель опроверг эти данные. По его словам, Starlink не был активирован в регионе, это связано с санкциями США в отношении России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Статс-секретарь— замглавы Минцифры Пак перейдет на работу в «Ростелеком»
- Константинов пригласил Илона Маска посетить Крым
- Путин провел совещание с членами Совета безопасности
- Politico: У Киева есть 45 дней для контрнаступления
- Один человек погиб при обстреле ВСУ курского поселка Теткино
- В Швеции сожгли чучело Эрдогана
- Полковник Макгрегор: Путин ждет краха НАТО из-за Украины
- Главного киллера России Гагиева приговорили к пожизненному заключению.
- В Кургане нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика
- Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru