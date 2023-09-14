Константинов пригласил Илона Маска посетить Крым

Спикер назвал Маска уважаемым предпринимателем.

«Пусть приезжает в Крым. Мы с радостью встретим любого, кто придёт к нам с добрыми намерениями», — подчеркнул Константинов.

Ранее СМИ сообщили, что Маск якобы отключил спутниковую систему Starlink у побережья Крыма для срыва нападения украинских сил на военно-морской флот России в 2022 году. Однако предприниматель опроверг эти данные. По его словам, Starlink не был активирован в регионе, это связано с санкциями США в отношении России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

