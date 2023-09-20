Константинов: Квартиру жены Зеленского в Ялте выставят на торги
Рыночная стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия составляет почти 24 миллиона рублей, она будет выставлена на аукцион. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в ходе заседания Госсовета РК.
Он отметил, что в пакет на отчуждение для аукциона вошло 154 объекта, которые находятся в Алуште, Ялте, Бахчисарае и Симферополе, в том числе коммерческие и торговые помещения, а также объекты санаторно-курортной отрасли.
Ранее, 16 сентября, Константинов сообщил, что первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, которые занимают враждебную позицию по отношению к России, провели в Крыму, передает «Радиоточка НСН».
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