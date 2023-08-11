Парламентарий обвинил главу Белого дома в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве. Стюби считает, что Байден участвовал в бизнесе членов своей семьи и получал деньги из-за рубежа.

По мнению конгрессмена, президент препятствует правосудию в деле его сына Хантера Байдена.

Глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймсом Комером ранее опубликовал документы, содержащие сведения о получении главой Белой дома финансирования от олигархов из России. Украины и Казахстана, передает «Радиоточка НСН».

