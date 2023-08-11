Конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену, сообщило агентство РИА Новости.
Парламентарий обвинил главу Белого дома в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве. Стюби считает, что Байден участвовал в бизнесе членов своей семьи и получал деньги из-за рубежа.
По мнению конгрессмена, президент препятствует правосудию в деле его сына Хантера Байдена.
Глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймсом Комером ранее опубликовал документы, содержащие сведения о получении главой Белой дома финансирования от олигархов из России. Украины и Казахстана, передает «Радиоточка НСН».
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