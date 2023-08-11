Конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену, сообщило агентство РИА Новости.

Байден: Информация об участии в бизнесе сына – ложь

Парламентарий обвинил главу Белого дома в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве. Стюби считает, что Байден участвовал в бизнесе членов своей семьи и получал деньги из-за рубежа.

По мнению конгрессмена, президент препятствует правосудию в деле его сына Хантера Байдена.

Глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймсом Комером ранее опубликовал документы, содержащие сведения о получении главой Белой дома финансирования от олигархов из России. Украины и Казахстана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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