Конгресс США обвинил ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия РФ

Юридический комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выставить скандал с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный американским конгрессом документ.

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В отчете отмечается, что американская разведка, или ее сотрудник могли «помогать в усилиях по склонению к подписям заявления».

Среди доказательств конгрессменов показания, в том числе, бывшего сотрудника ЦРУ. Они добавили, что американцы имеют право знать, что электронные сообщения Байдена-младшего «всегда были правдой».

Ранее Дональд Трамп назвал «возмутительным позором» для ФБР в замалчивании сведений о сыне Байдена, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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