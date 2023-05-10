Конгресс США обвинил ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия РФ

В отчете отмечается, что американская разведка, или ее сотрудник могли «помогать в усилиях по склонению к подписям заявления».

Среди доказательств конгрессменов показания, в том числе, бывшего сотрудника ЦРУ. Они добавили, что американцы имеют право знать, что электронные сообщения Байдена-младшего «всегда были правдой».

Ранее Дональд Трамп назвал «возмутительным позором» для ФБР в замалчивании сведений о сыне Байдена, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

