Конгресс США обвинил ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия РФ
Юридический комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выставить скандал с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный американским конгрессом документ.
В отчете отмечается, что американская разведка, или ее сотрудник могли «помогать в усилиях по склонению к подписям заявления».
Среди доказательств конгрессменов показания, в том числе, бывшего сотрудника ЦРУ. Они добавили, что американцы имеют право знать, что электронные сообщения Байдена-младшего «всегда были правдой».
Ранее Дональд Трамп назвал «возмутительным позором» для ФБР в замалчивании сведений о сыне Байдена, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru