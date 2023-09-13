Конфликт на Украине станет лишь одной из тем сессии Генассамблеи ООН

Он напомнил, что мероприятие традиционно посвящается общим мировым проблемам, а не отдельной стране. При этом он допустил, что руководители ряда государств могут затронуть тему украинского конфликта. Вместе с тем неделя высокого уровня Генассамблеи «живет собственной жизнью», заверил Фрэнсис.

Кроме того, председатель сессии пообещал провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, если тот посетит мероприятие, и выразить надежду на завершение российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что этого ждут все участники Генассамблеи.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

