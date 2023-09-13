Конфликт на Украине станет лишь одной из тем сессии Генассамблеи ООН
На предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН будет обсуждаться не только ситуация на Украине, но и изменение климата, вопросы развития и безопасности, а также другие темы. Об этом заявил председатель сессии Дэннис Фрэнсис, сообщило агентство РИА Новости.
Он напомнил, что мероприятие традиционно посвящается общим мировым проблемам, а не отдельной стране. При этом он допустил, что руководители ряда государств могут затронуть тему украинского конфликта. Вместе с тем неделя высокого уровня Генассамблеи «живет собственной жизнью», заверил Фрэнсис.
Кроме того, председатель сессии пообещал провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, если тот посетит мероприятие, и выразить надежду на завершение российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что этого ждут все участники Генассамблеи.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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