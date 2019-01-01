Коммунисты хотят увеличить количество депутатов МГД до 100 человек
Партия «Коммунисты России» собирается провести реформу избирательного законодательства и в случае победы на выборах в столичный парламент увеличить количество депутатов Мосгордумы до 100 человек. С таким заявлением выступил председатель ЦК партии, кандидат в депутаты МГД Максим Сурайкин.
Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва должны состояться в единый день голосования, 8 сентября.
Ранее НСН писала, что для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали 233 кандидата. Об этом рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что в качестве кандидатов в депутаты МГД были выдвинуты 426 человек.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Госдума ужесточила наказание за подделку документов
- Путин вновь приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
- Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году
- На Москву надвигается гроза
- Правительство выделит пострадавшей от наводнения Иркутской области 14 млрд рублей