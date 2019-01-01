Политика

Коммунисты хотят увеличить количество депутатов МГД до 100 человек

18 июля17:43

Партия «Коммунисты России» собирается провести реформу избирательного законодательства и в случае победы на выборах в столичный парламент увеличить количество депутатов Мосгордумы до 100 человек. С таким заявлением выступил председатель ЦК партии, кандидат в депутаты МГД Максим Сурайкин.

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Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва должны состояться в единый день голосования, 8 сентября.

Ранее НСН писала, что для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали 233 кандидата. Об этом рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что в качестве кандидатов в депутаты МГД были выдвинуты 426 человек.

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ФОТО: Мосгордума
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