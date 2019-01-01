Коммунисты хотят увеличить количество депутатов МГД до 100 человек

Белоруссия и Россия пришли к принципиальным договорённостям по интеграции Путин: Россия поддержит любые конструктивные силы на Украине До 33 возросло число погибших в результате поджога студии аниме в Киото Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей Женщины с детьми в Москве могут обратиться в Кризисный центр помощи