Комитет Госдумы по здоровью рекомендовал принять проект о запрете смены пола во втором чтении

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете смены пола и одобрил ряд поправок к документу. Об этом сообщает РИА Новости.

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В частности, изменения предусматривают введение запрета на операции, направленные на смену пола, и прием соответствующих лекарств. Также сменившему пол гражданину запретят усыновлять детей, а браки будут аннулировать в случае смены пола одним из супругов.

Отмечается, что новые нормы не распространяются на лиц, изменивших пол до вступления закона в силу.

Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола во втором чтении на пленарном заседании 13 июля, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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