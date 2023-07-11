Комитет Госдумы по здоровью рекомендовал принять проект о запрете смены пола во втором чтении

В частности, изменения предусматривают введение запрета на операции, направленные на смену пола, и прием соответствующих лекарств. Также сменившему пол гражданину запретят усыновлять детей, а браки будут аннулировать в случае смены пола одним из супругов.

Отмечается, что новые нормы не распространяются на лиц, изменивших пол до вступления закона в силу.

Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола во втором чтении на пленарном заседании 13 июля, пишет RT.

