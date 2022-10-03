Комитет Госдумы одобрил принятие новых регионов в состав России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии новых территорий в состав России, сообщает РИА Новости.

Новые субъекты присоединятся к России в границах на день их образования

На пленарном заседании комитета были одобрены четыре проекта, которые касаются принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Рассмотрение документов в Госдуме запланировано на 14:00 мск 3 октября.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о «невозможности прекращения» конфликта на Украине после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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