Комитет Госдумы одобрил принятие новых регионов в состав России
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии новых территорий в состав России, сообщает РИА Новости.
На пленарном заседании комитета были одобрены четыре проекта, которые касаются принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Рассмотрение документов в Госдуме запланировано на 14:00 мск 3 октября.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о «невозможности прекращения» конфликта на Украине после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает RT.
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