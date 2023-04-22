Комиссия по интеграции новых субъектов проведет первое заседание 26 апреля

Ожидается, что во встрече примут участие руководители законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, на заседание приглашены представители Запорожской и Херсонской областей.

«В планах обсудить интеграцию регионов в правовую систему ... а также рассмотреть ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку участников спецоперации и противодействие использования беспилотников», — цитирует Константинова РИА Новости.

