Комиссия по интеграции новых субъектов проведет первое заседание 26 апреля

Первое заседание комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему РФ состоится 26 апреля. Об этом сообщил глава парламента Крыма, председатель комиссии Владимир Константинов.

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Ожидается, что во встрече примут участие руководители законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, на заседание приглашены представители Запорожской и Херсонской областей.

«В планах обсудить интеграцию регионов в правовую систему ... а также рассмотреть ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку участников спецоперации и противодействие использования беспилотников», — цитирует Константинова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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