Коллегия судей Чечни лишила Янгулбаева неприкосновенности
Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики по представлению Совета судей региона путем тайного голосования лишила неприкосновенности экс-судью Верховного Суда Чечни Сайди Янгулбаева, прекратив его отставку. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По данным источника, это было сделано в связи с несоответствием его деятельности требованиям статуса судьи в отставке.
Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение 10 дней.
Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев направил в Совет судей обращение с просьбой проверить деятельность Янгулбаева. По предоставленным им материалам, судья был связан с признанным экстремистским Telegram-каналом. Дудаев также располагал аудиозаписями, в которых Янгулбаев оправдывал насилие.
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