Коллегия судей Чечни лишила Янгулбаева неприкосновенности

Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики по представлению Совета судей региона путем тайного голосования лишила неприкосновенности экс-судью Верховного Суда Чечни Сайди Янгулбаева, прекратив его отставку. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

По данным источника, это было сделано в связи с несоответствием его деятельности требованиям статуса судьи в отставке.

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Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев направил в Совет судей обращение с просьбой проверить деятельность Янгулбаева. По предоставленным им материалам, судья был связан с признанным экстремистским Telegram-каналом. Дудаев также располагал аудиозаписями, в которых Янгулбаев оправдывал насилие.

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ФОТО: flickr/Beth Cortez-Neavel
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