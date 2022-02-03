Коллегия судей Чечни лишила Янгулбаева неприкосновенности

Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев направил в Совет судей обращение с просьбой проверить деятельность Янгулбаева. По предоставленным им материалам, судья был связан с признанным экстремистским Telegram-каналом. Дудаев также располагал аудиозаписями, в которых Янгулбаев оправдывал насилие.