Клишас: Совфед в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении

Он добавил, что перед этим документ будет рассмотрен профильными комитетами Совета Федерации в соответствии с регламентом палаты.

«Все процедуры будут соблюдены», - написал Клишас.

Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает RT.