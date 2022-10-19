Клишас: Совфед в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что сенаторы в кратчайший срок рассмотрят указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах.

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Он добавил, что перед этим документ будет рассмотрен профильными комитетами Совета Федерации в соответствии с регламентом палаты.

«Все процедуры будут соблюдены», - написал Клишас.

Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Военное ПоложениеВладимир ПутинУказыАндрей КлишасСовет Федерации РФ
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