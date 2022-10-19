Клишас: Совфед в кратчайший срок рассмотрит указ о военном положении
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что сенаторы в кратчайший срок рассмотрят указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах.
Он добавил, что перед этим документ будет рассмотрен профильными комитетами Совета Федерации в соответствии с регламентом палаты.
«Все процедуры будут соблюдены», - написал Клишас.
Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает RT.
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