Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения
Китайская делегация поздравила главу МИД России Сергея Лаврова с днем рождения, сообщает РИА Новости.
На вопрос журналистов, поздравили ли его китайские коллеги с днем рождения, Лавров ответил утвердительно. Он также сказал, что гости подарили ему «хорошее настроение».
21 марта министру иностранных дел Сергею Лаврову исполнилось 73 года.
Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН выразил мнение, что Китай считает Россию своим самым сильным партнером в противостоянии с Западом.
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