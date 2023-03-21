Китайские делегаты поздравили Лаврова с днем рождения

На вопрос журналистов, поздравили ли его китайские коллеги с днем рождения, Лавров ответил утвердительно. Он также сказал, что гости подарили ему «хорошее настроение».

21 марта министру иностранных дел Сергею Лаврову исполнилось 73 года.

Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН выразил мнение, что Китай считает Россию своим самым сильным партнером в противостоянии с Западом.

