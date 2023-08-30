Китай призвал стороны конфликта в Габоне к диалогу
30 августа 202312:37
Пекин призвал стороны конфликта в Габоне к диалогу, где ранее силовики объявили о захвате власти в стране. Об этом заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, его слова приводит РИА Новости.
«Китай призывает стороны урегулировать разногласия путем мирного диалога, исходя из фундаментальных интересов страны и народа», - сказал дипломат.
Ранее политолог Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пришел к выводу, что происходящее в Габоне ослабевает позиции Франции в Африке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru