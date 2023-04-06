Китай заявил о необходимости сдержанности в украинском вопросе

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дом народных собраний в столице Китайской Народной Республики. Там проходят его переговоры с китайским лидером.

Си Цзиньпин отметил, что в украинском кризисе нужно избегать действий, которые могут вывести ситуацию из-под контроля.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов заверил «Радиоточку НСН», что Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, так как атака - не их метод.

