Китай заявил о необходимости сдержанности в украинском вопросе
Китай вместе с Францией готов призвать призывать мировое сообщество к мирным переговорам по украинскому вопросу, заявил председателем КНР Си Цзиньпин.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дом народных собраний в столице Китайской Народной Республики. Там проходят его переговоры с китайским лидером.
Си Цзиньпин отметил, что в украинском кризисе нужно избегать действий, которые могут вывести ситуацию из-под контроля.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов заверил «Радиоточку НСН», что Си Цзиньпин объявил подготовку страны к войне в сугубо оборонительных целях, так как атака - не их метод.
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