Китай намерен противостоять попыткам США создать военные блоки в АТР

В пятницу в Кэмп-Дэвиде состоялся первый трехсторонний саммит США, Японии и Южной Кореи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На встрече обсуждались в том числе пути противодействия России, Китаю и Северной Корее.

Комментируя итоги переговоров, посольство КНР напомнило, что Пекин «четко обозначил» свою позицию.

«Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — указали в дипмиссии.

