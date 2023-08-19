Китай намерен противостоять попыткам США создать военные блоки в АТР
Китай будет противостоять попыткам США организовать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, передает РИА Новости.
В пятницу в Кэмп-Дэвиде состоялся первый трехсторонний саммит США, Японии и Южной Кореи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На встрече обсуждались в том числе пути противодействия России, Китаю и Северной Корее.
Комментируя итоги переговоров, посольство КНР напомнило, что Пекин «четко обозначил» свою позицию.
«Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — указали в дипмиссии.
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