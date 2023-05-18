Киссинджер: США проигнорировали предложение Москвы о диалоге

Проект договора о гарантиях безопасности, который Москва предложила Вашингтону, мог стать основой диалога между Россией и США, сообщил The Economist бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер.

Киссинджер назвал США и Китай главными угрозами миру

По его словам, власти США его проигнорировали, так как не восприняли это серьезно. Как отметил политик, процесс диалога также мог быть осложнен неприязненным отношением главного переговорщика от США к российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее Киссинджер озвучил сроки начала переговоров России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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