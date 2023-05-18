Киссинджер: США проигнорировали предложение Москвы о диалоге
18 мая 202305:31
Проект договора о гарантиях безопасности, который Москва предложила Вашингтону, мог стать основой диалога между Россией и США, сообщил The Economist бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер.
По его словам, власти США его проигнорировали, так как не восприняли это серьезно. Как отметил политик, процесс диалога также мог быть осложнен неприязненным отношением главного переговорщика от США к российскому президенту Владимиру Путину.
Ранее Киссинджер озвучил сроки начала переговоров России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru