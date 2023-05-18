Киссинджер: США проигнорировали предложение Москвы о диалоге

По его словам, власти США его проигнорировали, так как не восприняли это серьезно. Как отметил политик, процесс диалога также мог быть осложнен неприязненным отношением главного переговорщика от США к российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее Киссинджер озвучил сроки начала переговоров России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

