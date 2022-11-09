Кириенко: Песков провел обучение для пресс-служб и СМИ в Луганске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на мероприятии общества «Знание» сообщил о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с рабочим визитом посетил Луганск, передает ТАСС.
«Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — сказал Кириенко.
Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», 27 октября стало известно, что Кириенко вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым посетил Херсон. Ранее Кириенко рассказывал, что проекты некоммерческих организаций по поддержке жителей новых российских областей получат президентские гранты на сумму 2 млрд рублей, еще 1,3 млрд рублей планируется привлечь в качестве софинансирования.
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