Кириенко: Песков провел обучение для пресс-служб и СМИ в Луганске

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на мероприятии общества «Знание» сообщил о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с рабочим визитом посетил Луганск, передает ТАСС.

«Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — сказал Кириенко.

Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», 27 октября стало известно, что Кириенко вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым посетил Херсон. Ранее Кириенко рассказывал, что проекты некоммерческих организаций по поддержке жителей новых российских областей получат президентские гранты на сумму 2 млрд рублей, еще 1,3 млрд рублей планируется привлечь в качестве софинансирования.

