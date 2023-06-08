Кеннеди-младший: США превратили Украину в скотобойню

Действия США привели к гибели сотен тысяч украинцев. Об этом заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов демократ Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Джордану Питерсону.

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«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло», — отметил политик.

По словам Кеннеди, Пентагон скрывает от американцев данные о потерях, пишет РИА ФАН.

Также кандидат в президенты указал, что Вашингтон втянул Киев в конфликт против России ради продвижения геополитических целей США.

Ранее Кеннеди-младший пообещал, что в случае победы на выборах президента начнет диалог с Москвой для заключения новых соглашений по контролю над вооружениями, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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