«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло», — отметил политик.

По словам Кеннеди, Пентагон скрывает от американцев данные о потерях, пишет РИА ФАН.

Также кандидат в президенты указал, что Вашингтон втянул Киев в конфликт против России ради продвижения геополитических целей США.

Ранее Кеннеди-младший пообещал, что в случае победы на выборах президента начнет диалог с Москвой для заключения новых соглашений по контролю над вооружениями, напоминает телеканал «360».

